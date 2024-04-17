TOBB tarafından Karapınar'a yaptırılan okul inşaatında sona yaklaşıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan okul inşaatında sona gelindi.

Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Atıf Özder, Kerim Kara ve Sayman Üye Mustafa Koçak, TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Ulusal Eğitime Katkı protokolü kapsamında Karapınar Ticaret Borsası ve Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla Karapınar'da yapımı süren okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Okulun inşaatı hakkında Şantiye Şefi Osman Gökçe'den bilgi alan Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, kaliteli ve modern bir yapıya sahip olacak olan okulun inşaatının hızlı ve kaliteli bir şekilde devam ettiğini söyledi.