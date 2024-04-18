Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Karatay ve Selçuklu ilçesinde, 4 aracı takibe aldı.

        Polis, durdurduğu araçlarda yaptığı aramada, 7 kilo 500 gram uyuşturucu, 16 bin 856 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        4 kişiyi öldürdüren cani: O sırada rüyadaydım!
        4 kişiyi öldürdüren cani: O sırada rüyadaydım!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Sebebi sigara!
        Sebebi sigara!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
        Konya Ayakkabı Sektörü 3D Tasarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi'ni h...
        Konya Ayakkabı Sektörü 3D Tasarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi'ni h...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Başkan Sefer, gençlere verdiği nikahlarını kıyma sözünü tuttu
        Başkan Sefer, gençlere verdiği nikahlarını kıyma sözünü tuttu
        TOBB tarafından Karapınar'a yaptırılan okul inşaatında sona yaklaşıldı.
        TOBB tarafından Karapınar'a yaptırılan okul inşaatında sona yaklaşıldı.
        Galerici, ortağını tüfekle bacağından vurdu
        Galerici, ortağını tüfekle bacağından vurdu