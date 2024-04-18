Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
KONYA'da polis tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 4 araç içinde 7,5 kilo esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
KONYA'da polis tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 4 araç içinde 7,5 kilo esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 aracı takibe aldı. Araçlar, Karatay ilçesi Konya-Adana kara yolunda durduruldu. Yapılan aramada araçlarda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde yaptığı ikinci operasyonda 2 aracı daha durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 16 bin 856 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonda ise 3 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.
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