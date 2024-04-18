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        Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

        KONYA'da polis tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 4 araç içinde 7,5 kilo esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:35 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:40
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        Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
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        KONYA'da polis tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 4 araç içinde 7,5 kilo esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 aracı takibe aldı. Araçlar, Karatay ilçesi Konya-Adana kara yolunda durduruldu. Yapılan aramada araçlarda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde yaptığı ikinci operasyonda 2 aracı daha durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 16 bin 856 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonda ise 3 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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