Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

KONYA'da polis tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 4 araç içinde 7,5 kilo esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 aracı takibe aldı. Araçlar, Karatay ilçesi Konya-Adana kara yolunda durduruldu. Yapılan aramada araçlarda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde yaptığı ikinci operasyonda 2 aracı daha durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 16 bin 856 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonda ise 3 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.