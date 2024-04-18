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        Haberler Dünya Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı: Binlerce kişiye tahliye kararı, acil durum ilan edildi!

        Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı: Binlerce kişiye tahliye kararı, acil durum ilan edildi!

        Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı, ayrıca "acil durum" ilan edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:41
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        Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

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        Bernama haber ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.

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        Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

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        Muhari, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu kaydetti.

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        Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi, son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtti.

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        Endonezyalı yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkardı.

        Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        #Endonezya
        #Yanardağ
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