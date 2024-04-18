Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor'un ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu takımının efsanesi olma yolunda

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da santrfor Sokol Cikalleshi, yeşil-beyazlıların ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu olmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'un ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu takımının efsanesi olma yolunda
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da santrfor Sokol Cikalleshi, yeşil-beyazlıların ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu olmayı başardı.

        Ligde 36 puanla 15. sırada yer alan Konyaspor'da skora en çok katkı yapan oyuncuların başında Sokol Cikalleshi geliyor.

        Arnavutluk'ta milli formayı da terleten Cikalleshi, Türkiye'deki kariyerinde Akhisarspor, Göztepe, Osmanlıspor ve Başakşehir takımlarında da forma giydi.

        Yeşil-beyazlılara 2020-2021 sezonunda imza atan golcü oyuncu, ligde 35 maçta 8 gol ve 3 asistle takımına katkı verdi. Cikalleshi, 2021-2022 sezonunda ise 34 maçta 10 gol ve 2 asistle takımına puanlar kazandırdı. 33 yaşındaki golcü oyuncu 2022-2023 sezonunda 2 maça çıktı.

        - Bajic'i geçti

        Suudi Pro Lig'de Al-Khaleej takımında kiralık oynayan ve sezon başında yuvasına dönen Arnavut golcü, 27 maçta 11 gol, 5 asistle takımına katkı vermeye devam ediyor.

        Süper Lig'de Konyaspor formasıyla çıktığı 98 maçta, 29 gol atan Cikalleshi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2019-2020 sezonlarında 91 maçta 26 gol atan Bajic'in önüne geçti.

        Cikalleshi, 20 Nisan'da sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor karşılaşmasında da takımına galibiyet getirmek için ter dökecek.

        Düşme hattından uzak kalmak için her puanın oldukça önemli olduğu haftalarda Cikalleshi, hem takımını sırtlamak hem de kulübün ve taraftarın gönlüne adını yazdırmak için mücadele verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        "Amerikan drone'ları hatalı çıktı Ukrayna Çin'e yöneldi"
        "Amerikan drone'ları hatalı çıktı Ukrayna Çin'e yöneldi"
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı

        Benzer Haberler

        18 kişinin öldüğü yurt çökmesinde 16 yıl sonra yeniden karar çıktı; cezalar...
        18 kişinin öldüğü yurt çökmesinde 16 yıl sonra yeniden karar çıktı; cezalar...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
        Konya Ayakkabı Sektörü 3D Tasarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi'ni h...
        Konya Ayakkabı Sektörü 3D Tasarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi'ni h...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Başkan Sefer, gençlere verdiği nikahlarını kıyma sözünü tuttu
        Başkan Sefer, gençlere verdiği nikahlarını kıyma sözünü tuttu