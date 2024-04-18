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        Konya'da torunu tarafından darbedilen yaşlı kadın ağır yaralandı

        Konya'da 84 yaşındaki anneannesini darbederek yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:42
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        Konya'da torunu tarafından darbedilen yaşlı kadın ağır yaralandı
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        Konya'da 84 yaşındaki anneannesini darbederek yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak'taki apartman dairesinde yaşayan Hasibe Erdemir, Almanya'da şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen torunu T.Ç'nin (31) saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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