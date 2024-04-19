Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü; ekmekleri etrafa saçıldı

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptıktan sonra kaçtığı bisikleti kullanan Ferdi Uslu, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 00:23 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü; ekmekleri etrafa saçıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptıktan sonra kaçtığı bisikleti kullanan Ferdi Uslu, hayatını kaybetti. Uslu'nun bisikletindeki ekmekler ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı.

        Kaza, saat 20.30'da Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Ferdi Uslu'nun kullandığı bisiklete çarptı. Devrilen bisikletten yola savrulan Uslu, yaralandı. Bisikletindeki ekmekleri ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı. İhbarla çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ve kullandığı aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Penaltılara gidildi!
        Penaltılara gidildi!
        Eylem Tok soruşturmasında sıcak gelişme
        Eylem Tok soruşturmasında sıcak gelişme
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Scholz: Türkiye önemli bir stratejik ortak
        Scholz: Türkiye önemli bir stratejik ortak
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        "AB, Rum tarafına teslim oldu"
        "AB, Rum tarafına teslim oldu"
        En iyi havalimanları belli oldu
        En iyi havalimanları belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu

        Benzer Haberler

        Anneannesi ve teyzesini dövüp yaraladı
        Anneannesi ve teyzesini dövüp yaraladı
        Beyşehir'de çiftçilere eğitim verildi
        Beyşehir'de çiftçilere eğitim verildi
        Hafifi ticari araç, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Hafifi ticari araç, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Konya'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi ya...
        Konya'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi ya...
        Bozkır'da okul servisleri denetlendi
        Bozkır'da okul servisleri denetlendi
        80 yaşındaki anneannesini döverek ağır yaraladı
        80 yaşındaki anneannesini döverek ağır yaraladı