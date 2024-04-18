Beyşehir'de çiftçilere eğitim verildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince Çukurağıl ve Göçü mahallesindeki çiftçiler, tarımsal üretim planlaması ve destekler hakkında bilgilendirildi.

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