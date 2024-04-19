GÜNCELLEME - Konya'da torunu tarafından darbedilen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak'taki apartman dairesinde T.Ç, tarafından darbedilen Bahçeci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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