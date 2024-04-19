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        GÜNCELLEME - Konya'da torunu tarafından darbedilen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Konya'da torununun saldırısına uğrayan 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:59
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        GÜNCELLEME - Konya'da torunu tarafından darbedilen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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        Konya'da torununun saldırısına uğrayan 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Almanya'da şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen torunu T.Ç (31) tarafından darbedilen Sahure Dudu Bahçeci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak'taki apartman dairesinde T.Ç, tarafından darbedilen Bahçeci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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