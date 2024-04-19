Çarpıp kaçtığı bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde çarpıp kaçtığı bisikletli Ferdi Uslu'nun (46) ölümüne neden olan kamyon sürücüsü B.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde çarpıp kaçtığı bisikletli Ferdi Uslu’nun (46) ölümüne neden olan kamyon sürücüsü B.B. (48), yakalandı.
Kaza, dün saat 20.30'da Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Ferdi Uslu'nun kullandığı bisiklete çarptı. Devrilen bisikletten yola savrulan Uslu, yaralandı. Bisikletindeki ekmekleri ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı. İhbarla çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ve kullandığı aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kazaya karışan 70 AAV 032 plakalı bir kamyonun olduğunu tespit etti. Kamyon Sürücüsü B.B. yakalanarak gözaltına alındı.
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