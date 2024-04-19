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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürleri Beyşehir'de istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:04
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürleri Beyşehir'de istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

        Organize sanayi bölgelerinin eşgüdümlü çalışmalar yürütebilmeleri, açılacak olan proje ve destek programlarının tanıtılması, bölgelerdeki ihtiyaçların tespit edilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkan Vekili Mustafa Balıklı, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konaralı, TSE Konya İl Koordinatörü Mehmet Yıldırım, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Beyşehir OSB yönetim kurulu üyeleri Ufuk Usta ile İbrahim Özerbaş, KOP İdaresi Başkanlığı temsilcileri ve organize sanayi bölgesi müdürleri katıldı.

        Konya bölgesindeki sanayi kuruluşlarıyla ilgili sunum ve değerlendirmelerin yer aldığı program, katılımcıların fabrika ziyaretlerinin ardından sona erdi.

        - Tarım alanlarında saha kontrol çalışmaları sürüyor

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal alanlarda bitkisel ürün zararlılarına karşı saha kontrol çalışmalarının sürdürüyor.

        Hububat ekili alanlarda yapılan kontrol ve incelemelerde bazı arazilerde buğday ve arpada zararlı olan ekin güvesinin tespit edildiği, gerekli çalışmaların başladığı belirtildi.

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