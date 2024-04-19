Konya'da ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 1 günlük bebek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 1 günlük bebek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Seydişehir Devlet Hastanesinde doğan bebeğin yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı tespit edilince hava ambulansı talep edildi.
Bebek, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
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