Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da araç kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Konya'da çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçların parçalarını bulunduran iş yerlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da araç kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçların parçalarını bulunduran iş yerlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte motor ve şasi numaraları "change" adı verilen yöntemle değiştirilmiş araçlar ile çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçların tespitine yönelik çalışma başlattı.

        Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerindeki bazı sanayi sitelerinde belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 39 araç motoru, 16 hacizli motor bloğu, 10 araç karoseri, 5 araç kabini, 1 çalıntı traktör, 1 çalıntı araç motor bloğu, 1 araç ve 435 litre motor yağı ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza

        Benzer Haberler

        Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılanan...
        Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılanan...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        GÜNCELLEME - Konya'da torunu tarafından darbedilen yaşlı kadın hayatını kay...
        GÜNCELLEME - Konya'da torunu tarafından darbedilen yaşlı kadın hayatını kay...
        Çarpıp kaçtığı bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı
        Çarpıp kaçtığı bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı
        Torununun dövdüğü anneanne öldü
        Torununun dövdüğü anneanne öldü
        Konya'da torunu tarafından darbedilen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Konya'da torunu tarafından darbedilen yaşlı kadın hayatını kaybetti