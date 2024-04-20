Anneannesini döverek öldüren şüpheli tutuklandı

KONYA'da anneannesi Sahure Dudu Bahçeci’yi dövüp, komaya sokarak ölümüne neden olan Talha Çorum (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çorum'un emniyette ve savcılıkta sorulan soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Gelen polisler, girdikleri evde Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.