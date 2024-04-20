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        Anneannesini döverek öldüren şüpheli tutuklandı

        KONYA'da anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'yi dövüp, komaya sokarak ölümüne neden olan Talha Çorum (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:05
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        Anneannesini döverek öldüren şüpheli tutuklandı
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        KONYA'da anneannesi Sahure Dudu Bahçeci’yi dövüp, komaya sokarak ölümüne neden olan Talha Çorum (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çorum'un emniyette ve savcılıkta sorulan soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

        Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Gelen polisler, girdikleri evde Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis, yaptığı araştırmada Talha Çorum'un belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'nin başını defalarca yere ve duvarlara vurduğunu, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukladığını tespit etti. Anneanne Bahçeci, dün sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bahçeci, Selim Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        3 ay önce Almanya’dan gelerek anneannesinin yanına yerleşen Talha Çorum’un Almanya’da bir süre psikiyatri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Şizofren tanısı konulduğu öne sürülen Çorum’un emniyette ve sevk edildiği adliyede soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Talha Çorum, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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