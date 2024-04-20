Konyaspor - Alanyaspor: 0-2
STAT:Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali TunaKONYASPOR: Deniz Ertaş - Uğurcan Yazğılı (Dk.
STAT:Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna
KONYASPOR: Deniz Ertaş - Uğurcan Yazğılı (Dk. 84 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen (Dk. 68 Cikalleshi), Ndao, Oğulcan Ülgün (Dk.10 Cicaldau), Ethemi (Dk. 68 Moreno) Sambou (Dk. 68 Prip)
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 90+4 Lima), Oğuz Aydın (Dk. 87 Sisto), Efecan Karaca (Dk. 87 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 90+4 Fatih Aksoy), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)
GOLLER: Dk. 45 Hadergjonaj, Dk. 90+2 Eduardo (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Hadebe, Uğurcan (Konyaspor), Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Eduardo (Alanyaspor)
Süper Lig'in 33’üncü haftasında Konyaspor, konuk ettiği Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 45’inci dakikada Florent Hadergjonaj ile 90+2'nci dakikada Carlos Eduardo kaydetti.
29’uncu dakikada Oğuz Aydın’ın ceza alanına ortasında topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutu defansa çarparak oyun alanına döndü.
37’nci dakikada Cicaldau’nun ortasında ceza alanında topla buluşan Ethemi’nin şutu kalecide kaldı.
45’inci dakikada Oğuz Aydın’ın sağ yan çizgiye yakın noktadan ceza alanına pasında topla buluşan Hadergjonaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
51’inci dakikada Yusuf Özdemir’in ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Oğuz Aydın’ın şutu kalecide kaldı.
90+2'nci dakikada orta alanda kazandığı topla Konyaspor yarı alanına giren Eduardo’nun uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşma deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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