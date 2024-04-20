Konyaspor - Alanyaspor: 0-2

Süper Lig'in 33’üncü haftasında Konyaspor, konuk ettiği Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 45’inci dakikada Florent Hadergjonaj ile 90+2'nci dakikada Carlos Eduardo kaydetti.

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