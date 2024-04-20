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        GÜNCELLEME - Konya'da fırtına etkili oluyor

        Konya'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:08
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        GÜNCELLEME - Konya'da fırtına etkili oluyor
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        Konya'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kent genelinde gece başlayan kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

        Selçuklu ilçesinde bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı.

        Karatay ilçesinde ise bir binanın uçan çatısı Sedirler Köprülü Kavşağı'na düştü. Fırtına nedeniyle bazı sokaklarda elektrik kabloları koptu.

        Belediye ekipleri, devrilen ağaçları, uçan çatıları ve kopan kabloları kaldırmak için çalışma başlattı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli rüzgar, şehrimizin bazı bölümlerinde etkisini göstermeye başladı. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Afet Koordinasyon Merkezi hesabı Konya AKOM'da yayımlanan uyarılara dikkat edelim. Allah afetlerden muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

        - Karapınar'da baz istasyonu, Beyşehir'de ağaç devrildi

        Öte yandan Karapınar ilçesinde Belediye İş Hanı çatısındaki baz istasyonu rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

        Beyşehir'de de rüzgar nedeniyle devrilerek köy yolunu kapatan bir ağaç, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

        Bir garajın çatısındaki çinko kaplamaları yerinden söken şiddetli fırtına, ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerlerini de yerinden uzaklaştırarak devirdi.

        Şehir merkezinde birçok yerde kırılan ağaçların dal ve yapraklarını toplamak için belediye ekipleri harekete geçti.

        Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce yer yer saatte 75-90 kilometre hıza ulaştığı bildirilen fırtınanın, gece etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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