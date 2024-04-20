Konyaspor - Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 33’üncü haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ile Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, maç öncesi Jakub ile başlayan şanssızlığın maç sonuna kadar sürdüğünü söyledi. Omerovic,“Gerçekten üzgünüz, bu sonucu beklemiyorduk. Sonuçta futbolda nasıl mağlubiyet varsa aynı zamanda galibiyet de var. Maçtan önce zaten bir şok yaşadık. Jakub’un bir hastalığı oldu. Zaten 5’inci dakikada Oğulcan'ın sakatlanması, burnunun kırılması, bir anda sanki çok büyük bir şok etkisi yarattı takımın üzerinde. İlk devre istediğimiz oyunu yapamadık. Alanyaspor, doğru yere yerleşimiyle, doğru pas trafiğiyle bizi bir şekilde kaleden uzak tutmayı başardı. Ben de bekliyordum ilk devre 0-0 bitsin diye. Sonuçta ikinci devre farklı bir hamle yapabilirdik. Ama 0-0 giderken 45'inci dakikada üçüncü şok oldu. İkinci devre, biraz daha direkt oyunu daha baskılı, daha kaleye doğru bir şekilde pas oyunuyla hamle yaptık. Nispeten bunu da başardık. Maç 0-1 giderken birkaç tane belki gol olabilecek pozisyonlar bulduk ama maalesef onu da atamadık. En son zaten uzatmalarda ikinci golü yedik. Sonuçta Alanyaspor bugün bizden daha iyi oynadı. Hak ettiği galibiyeti aldı diye düşünüyorum. Onları da tebrik ediyorum” dedi.

Alanyaspor’un Avrupa hayalini gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Alanyaspor Yardımcı Antrenör Orhan Çıkırıkçı, “Öncelikle Konyaspor'a geçmiş olsun diliyorum. Alanyaspor olarak deplasmanda Konyaspor'u 2-0 yenip çok iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takımımı çok tebrik ederim, çok iyi oynadılar. Fatih Hoca'nın antrenmanlarda gösterdiği bütün her şeyi çalıştılar ve bunda başarılı oldular. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok puan alıp biz de belki Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.