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        Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kelebeklerin renkli dünyasını keşif yeniden başladı

        MELİKE KESKİN - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, tadilat ve bakım çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu 4 aylık dönemin ardından açılmasıyla yeniden kentin en çok ziyaretçi alan mekanlarından biri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:31
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        Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kelebeklerin renkli dünyasını keşif yeniden başladı
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        MELİKE KESKİN - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, tadilat ve bakım çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu 4 aylık dönemin ardından açılmasıyla yeniden kentin en çok ziyaretçi alan mekanlarından biri haline geldi.

        Bugüne dek uygun koşullarıyla yaşayan bir ekosistem olarak binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 aylık bakım ve tadilat süreci tamamlandı.

        Ramazan Bayramı'nın 2. günü ziyarete açılan Kelebek Bahçesi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görmeye başladı.

        Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, bahçenin 2015 yılı Temmuz ayında hizmete açıldığını anlattı.

        Kelebek Bahçesi'nin 4 aydır bakımda olduğunu ve bu süreçte kelebeklere uygun yaşam koşullarını sağlamak, tropikal iklim şartlarını sürdürmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Tuş, şunları kaydetti:

        "Bakım bu sene bayramın ikinci günü itibarıyla sona erdi. Şu an çok yoğun bir ilgi var, özellikle şehir dışından. Konya'ya yolu düşen ya da yakınından geçerken Konya'ya uğrayan herkes Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne geliyor. Tropikal Kelebek Bahçesi, pazartesi günleri hariç her gün yaz döneminde 09.30 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık. Konya'ya yolu düşecek bütün misafirlerimizi buraya da bekleriz. Bu güzellikleri, bu doğa harikası canlıları görmeleri için burada görevimizin başında olacağız."

        Tuş, bahçenin ikliminin ve kelebek çeşitliliğinin ziyaretçileri çok şaşırttığını dile getirerek, "Misafirlerimize kelebekleri göstermeye, doğayı biraz daha sevdirmeye çalışıyoruz. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük kelebek bahçesi olma unvanına sahip. İçerisi 28 derece ve nem oranı yüzde 80. Bu da tropikal canlıların yaşayabilecekleri en uygun değerler olarak bilindiği için içeriyi devamlı sabit değerlerde tutarak bu canlıların en iyi şekilde yaşamalarını sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Bahçenin 9 yıldır binlerce kelebeği ağırladığını aktaran Tuş, Bahçeye dünyanın dört bir yanından aylık 50 farklı türde 10 binden fazla kelebek geldiğini bildirdi.

        Tuş, bahçenin en önemli ziyaretçilerinin çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Özellikle çocuklar buraya gelmek istiyor. Ailelerin buradan haberi olmasa da çocuklar bir yerden duyuyor, 'Kelebek Bahçesi'ni görmeden gitmeyelim' diye ailesini getiriyor. Çocuklar sayesinde aileler de burayı görmüş oluyor." ifadesini kullandı.

        Çocukları özellikle yağmur ormanlarının karakteristik türlerinden olan mavi morfo kelebeklerinin heyecanlandırdığına değinen Tuş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Şu anda en dikkat çeken kelebeğimiz mavi morfomuz. Büyük kanatlarıyla ve parlak maviliğiyle çok ihtişamlı görünüyor. Kosta Rika menşeili bir kelebektir ve biraz haşeredir, yaramazdır, bol uçuşur. Bahçemize gelen misafirlerimiz bolca bu kelebekten görebilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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