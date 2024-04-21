Konya'da yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Hüyük ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Hüyük ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
S.Y. (40) idaresindeki 42 VU 870 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Çukurkent Mahallesi kavşağında yol kenarındaki tabelaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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