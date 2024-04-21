Öğrenciler, Türk Yıldızları'nı ziyaret edip, uçuşu izledi

Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları Filosu’nu ziyaret etti. Burada Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışan öğrenciler, yapılacak gösteri uçuşu hakkında bilgi aldı. Ardından piste giden öğrenciler, Türk Yıldızları ekibinin yaklaşık 1 saat süren gösteri uçuşunu izledi.

KONYA'da ilk ve ortaokul öğrencileri, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları Filosu’nu ziyaret etti. Öğrenciler, Türk Yıldızları ekibinin gösteri uçuşunu yakından izledi.

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