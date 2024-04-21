Konya'da oluşturulan teknoloji müzesi meraklılarını bir araya getiriyor

HAVVA DEREAĞZI - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan, içinde 1900'lü yıllardan günümüze ulaşan bilgisayar, telefon, daktilo, kamera, kayıt cihazı gibi yaklaşık 130 ürünün sergilendiği KOSKİ Teknoloji Müzesi, teknoloji tutkunlarını ağırlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda bulunan eski teknolojik cihazlar, geçmişle bugüne köprü olması amacıyla bir araya getirilerek sergilenmeye başladı.

İlk önce kuruma işlemleri için gelen vatandaşlar tarafından ilgi gören müze, daha sonra meraklılarını bir araya getirmeye başladı.

- Bağışta bulundukları cihazla yakınlarının isimlerini yaşatıyorlar Müze sorumlusu Ahmet Kıyıcı, AA muhabirine, KOSKİ'nin teknolojiyi uzun süredir kullanan kurumlardan biri olduğunu, 1980'li yıllara kadar uzanan bir teknolojik geçmişinin bulunduğunu söyledi. Bu kapsamda belediye çatısı altında bulunan ya da vatandaşlara ait geçmişten bugüne kullanılan teknolojik cihazları bir araya getirerek, teknoloji müzesi oluşturmaya karar verdiklerini aktaran Kıyıcı, şunları kaydetti: "Elimizdeki ürünleri topladık. Sonrasında özel sektörün, diğer kurumların ve vatandaşlarımızın bağışlarıyla bu müzemizi oluşturduk, genişletmeye devam ediyoruz. Müzemizde 1900'lü yıllardan günümüze kadar ulaşan çeşitli teknolojik ürünler var. Eski bilgisayarlar, telefonlar, daktilo, kamera ve kayıt cihazı gibi cihazlar var. Yaklaşık 130'a yakın ürünümüz var."

Kıyıcı, vatandaşları müzeyi ziyarete davet ederek, "Ellerinde müzemizde sergilenebilecek nostaljik cihazı olan vatandaşlarımız, dilerse buraya bağışlayabilir. Biz de cihazları, bağış yapan kişinin ismiyle sergiliyoruz. Cihazı kullananlar, vefat eden yakınlarının isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Ziyaretçiler çok mutlu oluyor. Bu müzenin diğer kurumlara da örnek olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı. - Müze, değişim ve gelişim sürecinin tanığı Üniversite öğrencisi Eren Erten de tavsiye üzerine geldiği müzeyi çok beğendiğini vurgulayarak, "Günümüzde kullandığımız cihazların eski modellerini görmek ve değişimi analiz etmek ilgimi çekti. Sınıf arkadaşlarımla da gelmek istiyoruz. Teknolojiye ilgisi olan herkesin burayı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.