Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 6 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, 15 kişinin daha örgütle bağlantılı olduğu tespit edildi.

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