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        Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 6 gözaltı

        KONYAmerkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:39 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:39
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        Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 6 gözaltı
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        KONYAmerkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, 15 kişinin daha örgütle bağlantılı olduğu tespit edildi.

        Öte yandan FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ile aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ü. yakalanıp, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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