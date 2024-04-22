Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Konya'dan, Beyşehir ilçesine doğru aynı istikamette seyreden Y.B'nin (48) kullandığı 42 VP 898 plakalı minibüs ile M.H. (54) idaresindeki 64 FS 591 plakalı otomobil Akyokuş mevkisinde sollama yaptıkları sırada çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, minibüsü sürücüsü Y.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.