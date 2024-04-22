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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:42 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:42
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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Konya'dan, Beyşehir ilçesine doğru aynı istikamette seyreden Y.B'nin (48) kullandığı 42 VP 898 plakalı minibüs ile M.H. (54) idaresindeki 64 FS 591 plakalı otomobil Akyokuş mevkisinde sollama yaptıkları sırada çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, minibüsü sürücüsü Y.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Yaralanan diğer sürücü M.H. ve aracında yolcu olarak bulunan E.H. ve A.K. ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Haberi duyarak kaza yerine gelen Y.B'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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