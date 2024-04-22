Konya'da minibüsle tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle tarım aracının karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle tarım aracının karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde Yunuslar kavşağında meydana geldi.
A.A. idaresindeki 77 AAV 077 plakalı minibüs Beyşehir yönüne seyir halinde iken 73 yaşındaki A.D'nin kullandığı tarım aracıyla kavşak yakınında çarpıştı.
Kazada yol kenarına devrilerek yan yatan tarım aracından savrulan A.D. olay yerinde yaşamını yitirdi.
A.D'nin cansız bedeni Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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