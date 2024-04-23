Geleneksel Türk el sanatlarını tanıtmak için kentleri geziyorlar

SERHAT ÇETİNKAYA - Türkiye'nin farklı illerinden çeşitli zanaatları icra eden ustalar, 12 yıldır şehirleri gezerek geleneksel Türk el sanatlarını tanıtıyor.

Zanaatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir araya gelen 100'ü aşkın usta, kurdukları tezgahlarda hem el sanatlarını yapıyor hem de eserlerini sergiliyor.

Tezgahları ziyaret edenler, ustaların eserlerini ortaya çıkarmak için sarf ettiği emeği gözlemleme fırsatı bulurken alışveriş de yapabiliyor.

Etkinliklerle deri işleme, sedef kakma, çini, semercilik, topaççılık, cam üfleme, ipek dokuma, seramik, naht, hakkaklık, tespih yapımı, filografi, bez bebek yapımı, halı-kilim dokuma, mozaik gibi birçok el sanatı tanıtılıyor.

- "Tezgahlarımız ve sanatlarımız çok ilgi görüyor" Deri üzerine ebru sanatı uygulayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Özlem Çopur, AA muhabirine, Eskişehir'de yaşamasına rağmen, sanatını tanıtmak için farklı şehirlerde ve yurt dışında etkinliklere katıldığını söyledi. Etkinlik için 10 günlüğüne Konya'ya geldiklerini belirten Çopur, amaçlarının sanatlarını ulaşabildikleri kadar geniş kitlelere tanıtmak olduğunu dile getirdi. Yurt içi ve dışı festivallerde de kültür elçiliği yaptıklarına dikkati çeken Çopur, "Tezgahlarımız ve sanatlarımız çok ilgi görüyor. Ben deri işlemeyi ebru sanatıyla birleştirdim. İnsanlar bunu beğeniyle karşılıyor. Güzel tepkiler alıyoruz. Bu sanatı öğrenmek isteyen çok oluyor. Biz de o illerde tanıdığımız hocalarımız veya bu işi icra edenler varsa onlara yönlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Safranbolu'da yaşayan cam üfleme ustası Mehmet Emin Gelir, 35 senedir yaptığı sanatı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çabaladığını anlatarak, şöyle konuştu: "Farklı illere gidip göstererek sanatımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Öğrenciler görsel olarak izlemeyi çok seviyor, merak ediyorlar. Çünkü cama üfleyerek şekil vermek insana ayrı bir keyif veriyor. Bizden görüp 'Nasıl yapabiliriz, nereden başlayabiliriz?' diye soranlar oluyor. Biz de yönlendiriyoruz. Bu etkinliklerimizin sanatın yaşamasına büyük faydası var."

- Kendini mozaik sanatını öğretmeye adadı Hatay'da yaşayan mozaik ustası Mehmet Bostancı da yarım asırdır icra ettiği baba mesleğini olabildiğince çok insana tanıtmak ve öğretmek istediğini kaydetti. Kendini mozaik sanatını öğretmeye adadığını vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti: "Birçok öğrenci yetiştirdim. Türkiye'nin hemen her bölgesinde bu işi tanıtmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı yardımıyla, dernekler ve belediyeler vasıtasıyla mesleğimiz icra ediyoruz. Bu sanatlar coğrafyamızın hazinesi ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçim derdi ve maddiyat bu sanatların bırakılmasında önemli bir etken."