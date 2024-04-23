Seydişehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde inşaattan düşen kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde inşaattan düşen kişi yaralandı.
Kozlu Mahallesi'nde ahır inşaatında çalışan Ahmet Ö, dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Yaralı Ahmet Ö, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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