Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Konya istikametine seyir halinde olan Ö.G. idaresindeki 16 BBZ 638 plakalı otomobil, sol ön tekerleğinin aniden çıkması sonucu yol kenarındaki bariyere vurdu.
Sürücünün yaralandığı kazada, çıkan tekerlek de Afyonkarahisar istikametine giden E.A. yönetimindeki 55 ACR 088 plakalı otomobilin sol ön kısmına çarptı.
Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
