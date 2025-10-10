Ereğli'de "Gençlik Kampüsü" açıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan "Gençlik Kampüsü"nün açılışı yapıldı.

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen açılış törenine, il ve ilçe protokolü katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada, tüm güçleriyle gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gençlerin en değerli hazine olduğunu aktaran Altay, "En güzel yatırım, gençlere yapılandır. Allah bütün gençlerimizi korusun. Onları girdikleri her işte muvaffak etsin."ifadesini kullandı.

Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar da Gençlik Kampüsünün yapımında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gençlik Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.