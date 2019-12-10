Başkan Altay: “Üzerimize düşen ne varsa yapacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte 3 kişinin vefa ettiği çöken binada incelemelerde bulundu.

İki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkazda hayatını kaybeden 3 kişinin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak yaraların sarılması ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için üzerlerine düşen her şeyi sonuna kadar yapacaklarını söyledi. Sabah 09.11’de gelen ihbar üzerine itfaiye, AFAD, Karatay, Selçuklu ve Meram belediyesi ekiplerinin sağlık ekipleri 09.16’da olay yerine intikal ettiğini belirten Başkan Altay, “Maalesef Sultan Dakım ile torunları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım’ın cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Yapılan incelemede bu eski binanın sabaha karşı çöktüğü ama duvarları çok yüksek olduğu için komşular tarafından sabah saatlerinde fark edildiği ortaya çıktı. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 5 Temmuz 2013 tarih ve 73 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edilen binanın mülk sahipleri tarafından kullanılmadığı, bir süre şehrimizde bulunan mültecilerin oturduğu belirlendi. Son olarak burada ikamet eden Sultan Dakım, Belediyemizin sosyal yardım kapsamında bulunan bir hemşehrimizdi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Belediyemiz binada ve çevrede inceleme yapıyor. Bu binadan etkilenebilecek binalar varsa boşaltılacak. Vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Konya halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

KONYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

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