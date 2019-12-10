Başkan Kılca 3 kişinin hayatını kaybettiği çöken binada incelemede bulundu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile birlikte Akçeşme Mahallesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği çöken binada incelemeler yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı’nda çöken binada incelemelerde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucunda hayatını kaybeden 3 vatandaşın büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Hasan Kılca, bir daha bu tür üzücü hadiselerin yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmamaları adına devletin tüm kurumları, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi olarak ortak bir çalışma içinde olduklarını aktardı. Başkan Kılca, “Bu sabah ilçemizde çok üzücü bir hadise yaşandı. Gelen ihbar ile birlikte devletimiz belediyelerimiz ve bütün sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Ancak yapılan çalışmalar neticesinde 3 hemşehrimizin maalesef cansız bedenlerine ulaşıldı. Öncelikle vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm Konyamıza başsağlığı diliyorum. Olayın yaşandığı binayla ilgili olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve belediyemiz gerekli bütün incelemelerini yapıyor. Binadan etkilenebilecek olan çevredeki binalar için de gerekli tedbirleri aldık. Gerek böylesine üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması gerekse de vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına devletimizin tüm kurumları ve belediyelerimiz; bölge sakinleriyle birlikte ortak bir çalışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ben, bir kez daha vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerime başsağlığı diliyorum" dedi.

KONYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

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