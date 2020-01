Konya'da “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” Türkiye’ye örnek oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz köpekleri rehabilite ederek kırsal bölgelerdeki hayvan severlere sahiplendirdiği “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” yerinde incelenerek çeşitli belediyeler tarafından örnek alınıyor. 2016 yılında hayata geçirilen proje ile bugüne kadar 4 bin 241 köpek sahiplendirilerek sıcak bir yuvayla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü “Gönüllüğü Hayvan Dostları Projesi” ile sokak köpekleri kırsal bölgelerdeki hayvan severlere sahiplendiriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2016 yılında Türkiye’de ilk kez Konya’da hayata geçirdikleri proje ile örnek bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık kontrolleri, bakımları ve aşıları yapılan hayvanların Konya ili kırsalındaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendirildiğini ifade etti.

Proje ile hayvanların sıcak bir yuvaya kavuştuğunu kaydeden Başkan Altay, “Bununla köylerimizde hem vatandaşlarımıza maddi katkıda bulunuyoruz hem de hayvanların aile ortamında hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar bin 578 vatandaşımıza 4 bin 241 köpeği bu şekilde sahiplendirdik. Projenin Türkiye’ye yayılmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.



"Hayvanların giderleri için gönüllülere maddi destek sağlanıyor"

Konya Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiği “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” ile şehir merkezinde ilçe belediyeleri tarafından toplanarak Türkiye’nin en modern hayvan barınağı olan Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde getirilen köpekler; sağlık kontrollerinin ardından üremeleri kontrol altına alınıp aşılandıktan sonra kulak küpesi ve çip takılarak Konya ili kırsalındaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendiriliyor.



"Her köpek için aylık 125 lira destek ödeniyor"

Türkiye’de birçok belediye tarafından yerinde incelenerek örnek alınan projede her gönüllünün en fazla 3 adet köpek sahiplenebiliyor. Sahiplendirme sonrası bakım, uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmetleri de veriliyor. Gönüllülere, sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık 125 lira destek ödeniyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, “epati” programı ile sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrollerini, gelişim durumlarını, aşılarını, gıda desteklemelerini web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediyor.

