Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (2)



ERDOĞAN'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde, Konya'ya son 18 yılda 60 milyarlık yatırım yapıldığını belirterek, bu yatırımları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Son 18 yılda Konyalı çiftçilerimize 9,7 milyar liralık tarımsal destek verdik. Ama ana muhalefetin başındaki zat 'Çiftçilerimize bir şey verilmiyor. Çiftçilerimiz yalnız kaldı'. İnsafın kurusun. Bizim ne yaptığımızdan senin haberin yok. Şöyle gel, bu yollardan dolaş, bak. Yüksek hızlı trende neler oluyor, AnkaraKonya arasında neler oluyor bir bak; ama işlerine gelmez. Sağ olsun Konya da toplamda 24,2 milyar liralık hayvansal ve bitkisel üretimle ülkemizin tarım başkenti olduğunu tescil etti'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisini güçlendirmek için gelecek yıl Konya'da Türkiye Silah Test Merkezi'nin kurulacağını belirtti. Gençlere seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

''Gençler, lütfen şimdiden ülkemizin 2053 vizyonunu şekillendirmek suretiyle çalışmaya başlayın. Sizlerin de gördüğü gibi zaman hızla akıp gidiyor. Göz açıp, kapayana kadar zaten 2023'e ulaşmış olacağız. Ülkemizin ondan sonraki rotasını, içini gençlerimizin dolduracağı 2053 vizyonu belirleyecek. Biz bu konuda gençlerimize her türlü desteği vermeye, katkıyı yapmaya, altyapıyı kurmaya hazırız. Maziden atiye kuracağımız köprünün en son ve en sağlam ayağı sizler olacaksınız. Türkiye'nin size, sizin enerjinize, gayretinize, cesaretinize, üretkenliğinize ihtiyacı var.''

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Konya Şehir Hastanesi ile diğer yatırımların açılışı yapıldı. DHA-Politika Türkiye-Konya

2020-10-02 17:06:58



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