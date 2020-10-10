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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"

İHA

Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da dar gelirli aileler için 6 bin 434 konut kazandıracaklarını belirterek, 2 bin 690 dükkanlık sanayi sitesi yapacaklarını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da AK Parti Karatay İlçe Kongresine katıldı. Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilçe kongresinde konuşan Bakan Murat Kurum, güçlü Türkiye için şehirlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz”
81 şehirde olduğu gibi her yerde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Bakan Murat Kurum, “Ecdadın emaneti, tarih ve kültür başkenti Konyamızı ihya etmek için de tüm çabamızı, tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bu aziz şehre, bu şehrin vefalı, güzel insanlarına hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir taraftan 12 millet bahçesi yapıyor, Konya’ya yeni yeşil alanlar sunuyor; bir taraftan dar gelirli kardeşlerimize 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz. Bir yandan Konya’ya; Mevlana Türbesi’nin de içinde yer aldığı yeni ve büyük bir meydan kazandırırken bir yandan da Sultan SelimAziziyeKapu Cami tarihi aksını canlandırıyoruz. Alaeddin Bulvarı Yenileme Projemizi hayata geçiriyoruz” dedi.

“2 bin 690 sanayi dükkanı kazandırıyoruz”
Konya’da 1 milyon 800 bin metrekarelik devasa bir alanda yeni motorlu küçük sanayi sitesi yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, 2 bin 690 dükkanlık sanayi kazandıracaklarını kaydetti. Şehirlerin geleceğinin şehreminlerin kalemiyle yazıldığını belirten Bakan Kurum, "Bizim de; Konya’nın, Karatay’ın geleceğinde imza niteliği taşıyacak cümlelerimiz var. İlk paragrafımızı yazmaya başladık. Dileğimiz hafızalarda ve gönüllerde iz bırakmak. Uğur İbrahim Altay ve Hasan Kılca başkanlarımız Konya’nın ve Karatay’ın geleceğine yön verecek yüksek azmi ortaya koyuyorlar. Biz de Bakanlık olarak başkanlarımızın yanındayız, teşkilatımızın yanındayız, Konyamızın yanındayız, Karatayımızın yanındayız. 2023 yılına kadar kalan tüm projelerimizi tamamlayacağız. İnşallah yüzlerce yeni projeyle, Yeni Konya’nın, Yeni Karatay’ın ihyasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni Konyamız, Yeni Karatayımız hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Yolumuz uzun, yükümüz ağır”
Konya’nın; davaya sadakatin ve vefanın beldesi olduğunu aktaran Bakan Kurum, “Konya liderine vefa gösterir, göstermiştir, göstermeye de devam edecektir. Zira bu şehrin aziz insanları, hiçbir zaman rüzgarın önüne düşmüş kuru yapraklar gibi savrulmamıştır. Bin yıllık ulu çınarlar gibi hep liderinin yanı başında dimdik durmuştur. Konyalılar; Açe’den, Myanmar’a Somali’den Etiyopya’ya İdlip’ten Libya’ya, dünya mazlumlarının sesi, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik durmaya devam edecektir. Şimdi kardeşlerim. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Bize durmak da, dinlenmek de haramdır diyeceğiz. AK kadrolar olarak, hep birlikte gecegündüz demeden çalışacağız. Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracağız. Biz de size sözümüzü veriyoruz. Karatay’ın, Meram’ın, Selçuklu’nun, 31 ilçemizin, belde ve köylerine varana kadar bütün bir Konya’nın hizmetkarı olacağız” ifadelerine yer verdi.

"AK Parti’nin bölgenin, Türkiye’nin ve gönül coğrafyasının sigortasıdır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti’nin; hizmetin, adanmışlığı, vefayı ev samimiyeti esas alan büyük bir aile olduğunu kaydetti. İçeriden ve dışarıdan onca müdahaleye rağmen her geçen gün AK Parti’nin daha da büyüdüğünü aktaran Usta, AK Parti’nin bölgenin, Türkiye’nin ve gönül coğrafyasının sigortası olduğunu sözlerine ekledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, en çok ifade ettikleri şeyin uyum ve şehri değiştirip dönüştürmek olduğunu belirtti. Konya’nın 2023’e büyük bir hazırlık yaptığını anlatan Başkan Altay, “İnşallah 2023’e geldiğimizde metrosu olan banliyösü tamamlanmış, raylı sistem hatlarını artırmış, başta Karatay ve Eski Sanayi olmak üzere Kenstsel dönüşümde önemli mesafeler kat etmiş ve en önemlisi şehrin kalbinde bir değişimi başarmış Konya’ya ulaşmak istiyoruz” dedi.
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, pandemi döneminde gerçekleştirilen 7. kongrede Cumhurbaşkanı’nın gösterdiği hedefler doğrultusunda 2023’e doğru yürüdüklerini söyledi.
Tek listeyle girilen seçimde Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç güven tazeledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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