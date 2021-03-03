Konya- Antalya yolunda kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'yı Antalya'ya bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçlar ise zincir veya kar lastiğiyle yola devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Özellikle kenti Antalya'ya bağlayan karayolunun 1825 rakımla Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin vermezken, diğer araçlarında zincir ve kar lastikli olarak yoluna devam etmesine izin veriyor. Karayolları ise yolun ulaşıma kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-03-03 00:06:19



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