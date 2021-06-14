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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya genelinde haşereyle mücadele sürüyor

İHA

Konya genelinde haşereyle mücadele sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, haşereye karşı şehir genelinde açık alalarda uçkun ve larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde açık alalarda uçkun ve larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük coğrafyasına sahip şehri olan Konya’da her yıl olduğu gibi bu yıl da haşere ile mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte haşereyle mücadelenin 31 ilçedeki 813 mahallede, 40 ekip ve 60 personelle kesintisiz devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Özellikle sabah saat 06.0010.30, akşam saat 18.0022.30 arasında ekiplerimiz haftada bir olmak üzere ilaçlamaları tekrar ediyor. Personelimize bu konuda ciddi bir eğitim verdik. Çünkü bir taraftan haşereyle mücadele ederken, bir taraftan da yararlı böceklere zarar vermemek gerekiyor. Kullandığımız ilaçlarla bu konuda en iyi uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle hemşerilerimizin çöplerini poşetleyerek çöpe atmalarını ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gübrelerini dışarda depolamamalarını rica ediyoruz. El ele verip inşallah bu yıl da haşereyle mücadeleyi sorunsuz atlatacağız” diye konuştu.
Mahallelerindeki ilaçlama çalışmalarını www.konya.bel.tr adresindeki “Çevre Sağlığı İlaçlama Hizmetleri” bölümünden güncel olarak takip edebilen vatandaşlar, ayrıca ilaçlama hizmetlerine yönelik istek ve taleplerini de “447 88 88” numaralı çağrı merkezini arayarak iletebiliyor.

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