Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 1-0 yendi. Galibiyeti getiren goller; 21. dakikada Ahmet Karademir, 74. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 80. dakikada Deni Milosevic'ten geldi. İzmir ekibinin tek golünü 12. dakikada Enis Destan kaydetti. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelenin ardından Konyaspor adını son 16 turuna yazdırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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