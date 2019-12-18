Kopaş Kozmetik, BébéD’or’u satın aldı

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Kişisel bakım ürünleri firması Kopaş Kozmetik, bebek beslenme ürünleri üreticisi olan BébéD’or markasını satın aldı.

Satın almayla ilişkin açıklama yapan Kopaş İcra Kurulu Başkanı (CEO) Onur Özyurt, “BébéD’or gibi öncü ve güçlü bir markayı bünyemize katmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu satın almayla birlikte, kategorisinde açık ara lider olan Dalin markamıza önemli bir tamamlayıcı ürün grubunu da porföyümüze dahil etmiş oluyoruz. Kopaş böylelikle Dalin bebek saç ve cilt bakım ürünleri, GOON bebek bezleri, Humana bebek ve çocuk devam sütlerine ek olarak BébéD’or markası ile bebek beslenme araçları kategorisinde de faaliyet gösteriyor olacak. ” dedi.

“BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Bu satın alma, Türkiye’nin en büyük yerli kişisel bakım ürünleri şirketi olmak hedefimiz doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biri” diye sözlerine devam eden Onur Özyurt, büyüme hedefleri kapsamında başka marka ya da şirket satın alımlarının da olabileceğine dikkat çekti.

Özyurt, şöyle devam etti: “Kopaş önümüzdeki dönemde yurtiçinde şirket ya da marka satın alımları yoluyla büyürken, yurtdışında özellikle Asya’da yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz. Kopaş olarak halen Malezya ve Singapur’da 2 bölgesel temsilcilik ofisi ile 6 Güneydoğu Asya ülkesinde faaliyet gösteriyoruz.”

Öte yandan, bu satın almayla birlikte Kopaş Türkiye eczane kanalı satış ekibini de 2020 yılının ilk çeyreğinde 40 kişiye çıkaracak ve söz konusu kanaldaki büyüme faaliyetlerine hız verecek.