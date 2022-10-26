Köpek Zeyna yavru sincaplara annelik yapıyor

DHA'nın haberine göre bu sırada bir ağacın kovuğundaki 3 yavru sincabı fark eden Erdal, anne sincabın gelmesini bekledi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yatarak emzirme pozisyonuna geçen Zeyna'nın yavru sincapların karnını doyurduğunu gören Erdal, büyük şaşkınlık yaşadı.

Zeyna, kendi yavrularının yanı sıra sincaplara da annelik yapmayı sürdürdü.

Evinde 6 yavrusu olan köpeği Zeyna ile 3 yavru sincabın bakımını sürdüren Erdal, anne sincabın yuvaya dönmesini beklediklerini dile getirdi.

Hasan Ali Erdal'ın oğlu Burak Erdal, "Kuru ağaçların temizliğini yapıyorduk. O sırada bir ağaç kestik, içinde sincap yavrularını fark ettik. 1 gün anne sincabın yuvaya gelmesini bekledik. Anne sincap gelmeyince yavrular acıktı. Daha sonra yavrular için sıcak ortam oluşturduk. İnternetten nasıl besleyeceğimizi araştırırken 15 gün önce doğum yapan köpeğimiz Zeyna, yavrulara şefkat gösterdi. Yavrusu gibi yalayıp emzirdi. Çok şaşırdık" diye konuştu.

Hasan Ali Erdal'ın torunu Mehmet Ali Erdal ise anne sincabın yuvaya gelmemesi halinde yetkililere haber verip, sağlıklı şekilde doğaya salınmasını isteyeceklerini söyledi.