Kopenhag'dan resmi açıklama: Elias Jelert, Galatasaray'da!

Galatasaray, uzun zamandır gündemini meşgul eden sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı yeni teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.