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Kordsa'dan elektrikli araç işbirliği

Sabancı Grup şirketlerinden Kordsa, elektrikli araçların bataryalarını hafifletmeye yönelik bir işbirliği yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket İngiliz TRB Lightweight Structures firmasına elektrikli araçların batarya kutularının seri üretimi için karbon fiber kumaşı tedarik etmeye başladı

Kordsa'dan elektrikli araç işbirliği
HABERTURK.COM

Sabancı Grup bünyesinde kompozit teknolojileri alanında faaliyet gösteren Kordsa, yüksek hacimli küresel kompozit üreticisi olan TRB Lightweight Structures firmasına karbon fiber kumaş tedarik etmeye başladığını duyurdu. TRB'nin, Kordsa’nın karbon fiber kumaşlarını elektrikli araçlara yönelik ürettiği kompozit batarya kutularının üretiminde kullandığı belirtildi.

Öncelikle İngiltere'deki TRB tesislerindeki seri üretimde kullanılmaya başlanan karbon fiber kumaşların, şirketin Kentucky'deki ABD tesislerinde de kullanılacağı kaydedildi. Verilen bilgiye göre, Kordsa TRB’ye hem Türkiye’den hem de ABD’deki şirketi Fabric Development Inc.’den karbon fiber kumaş tedarik edecek.

TRB iş birliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, "Kompozit alanındaki iş birliklerimize bir yenisini ekleyen bu proje ile artık daha geniş bir yaşam alanını güçlendiriyoruz. TRB ile imzaladığımız bu tedarikçi anlaşması kapsamında karbon fiber kumaşlarımız, elektrikli araçların batarya kutusu üretiminde kullanılarak kaliteden ve performanstan ödün vermeden araçların hafifletilmesine katkı sunacak" dedi.

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