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Koreli SUV'a sportif versiyon geldi

Hyundai c-segment SUV modeli Tucson'un sportif donanımlara sahip N Line versiyonunu tanıttı. İç ve dış tasarımında standart versiyona göre çeşitli farklılıkları bulunan aracın, 1.6 litrelik hibrit benzinli ve dizel motorlar ile satışa sunulacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Tucson N Line 2021 yılı için Avrupa'da satışa sunulacak

Koreli SUV'a sportif versiyon geldi
HABERTURK.COM

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, Tucson modelinin N Line versiyonunu tanıttı. Markanın Avrupa’da en çok satılan Hyundai modeli unvanını elinde bulunduran Tucson'un, N Line versiyonu ile daha sportif bir yapıya kavuştuğu fark ediliyor.

N Line’da standart modelden farlı olarak siyah detaylar yer alırken, geniş hava girişli ön tampon, difüzörlü arka tampon, N Line logolar, bagaj spoyleri, çift çıkışlı egzoz susturucusu, gövde rengi çamurluk kaplamaları ve 19 inç jantlar gibi farklıları da bulunuyor.

Verilen bilgiye göre yedi farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan Tucson N Line’da isteğe bağlı olarak parlak siyah tavan renk seçeneği de opsiyonel olacak.

Aracın iç mekanında ise sportif direksiyon simidi, N Line logolu spor koltuklar ve kırmızı dikişli süet/deri döşemeler, Krom ve metal aksesuarlar ile siyah tavan döşemesi gibi ayrıntılar yer alıyor.

Tucson N Line, tamamen Avrupa'da geliştirilip test edilen bir model. Bu sebeple, öncelikli olarak bölgedeki müşterilerin beklentileri göz önüne alınarak üretiliyor. Sportif görünüm kadar üst düzey sürüş özellikleriyle de iddiasını sağlamlaştıran Hyundai Tucson N Line, üstün bir yol tutuş için

Elektronik Kontrollü Süspansiyon sistemi ile donatıldığı belirtilen N Line'da ESC sayesinde sürüş dinamikleri, yol ve kullanım tarzına göre otomatik olarak adapte olabiliyor.

Hyundai Motor Europe Teknik Merkezi'ndeki (HMETC) mühendisler tarafından geliştirildiği açıklanan bu sistemin, böylelikle aracın sportif görünümüne uygun olarak daha da fazla sürüş keyfi sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

SADECE 1.6 LİTRELİK MOTOR İLE GELECEK

Tucson N Line’da sadece 1.6 litrelik motor seçeneğine yer verileceği de edinilen bilgiler arasında. Ülkelerin satış stratejileri ve müşteri tercihlerine göre farklılık gösteren bu motorlar arasında en 1.6 litrelik 265 beygir gücündeki Plug-in Hybrid ünite de yer alıyor.

Aynı motorun 230 beygir gücündeki bir hibrit versiyonu daha bulunurken ayrıca 48V hafif hibrit ile donatılan 180 veya 150 beygirlik seçenekleri de bulunuyor.

Elektrifikasyon destekli olmayan turbo beslemeli, benzinli 1.6 T-GDI seçeneğin ise 150 beygir güç üretirken, 136 beygir gücündeki 1.6 litrelik dizel ünitenin ise 48V hafif hibrit teknolojisi ile satışa sunulacağı belirtildi.

Yeni Tucson N Line'in 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa'da satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

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