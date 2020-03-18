Hollywood'da film çekimlerini durdurup, sinema salonlarını kapattıran koronavirüs, düğünleri de erteletiyor.

La La Land filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ı kazanan ünlü oyuncu Emma Stone'la üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Dave McCary'nin aylardır hazırlandıkları düğünlerini iptal ettiği ortaya çıktı.

Stone ve nişanlısının geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılması planlanan düğünü, koronavirüs salgınında büyük kalabalıkların buluştuğu toplantıların virüsün bulaşma riskini arttırdığı gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledikleri öğrenildi.

Birçok ünlü yıldızın katılacağı düğünün yeni tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.