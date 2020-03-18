Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyadan
ABONE OL

Emma Stone'un düğününü korona erteletti

Oscarlı yıldız Emma Stone ile nişanlısı Dave McCary'nin, geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılacak olan düğünlerini koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe erteledikleri ortaya çıktı

Emma Stone, Dave McCary

Hollywood'da film çekimlerini durdurup, sinema salonlarını kapattıran koronavirüs, düğünleri de erteletiyor.
La La Land filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ı kazanan ünlü oyuncu Emma Stone'la üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Dave McCary'nin aylardır hazırlandıkları düğünlerini iptal ettiği ortaya çıktı.

Stone ve nişanlısının geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılması planlanan düğünü, koronavirüs salgınında büyük kalabalıkların buluştuğu toplantıların virüsün bulaşma riskini arttırdığı gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledikleri öğrenildi.

Birçok ünlü yıldızın katılacağı düğünün yeni tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milla Jovovich: Küçük aile maceramız - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Küçük aile maceramız'
Victoria Bonya'dan koronavirüs (coronavirüs) olay açıklaması - Magazin haberleri
DÜNYADANRus modelden olay koronavirüs açıklaması
19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence koronavirüse (coronavirüs) yakalandı - Magazin haberleri
DÜNYADANGenç şarkıcı koronavirüse yakalandı
Lady Gaga: Mutluluğa ulaşamıyorum - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Mutluluğa ulaşamıyorum"
Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in TikTok videosu - Magazin haberleri
DÜNYADANBieber çiftinden 'koronavirüs' dansı
Blake Lively ve Ryan Reynolds'tan 1 milyon dolarlık bağış - Magazin haberleri
DÜNYADANÜnlü çiftten 1 milyon dolarlık bağış
Koronavirüsü yakalanan Tom Hanks'ten esprili paylaşım
DÜNYADANEsprili paylaşım: Koronayı ondan kaptım
Koronavirüs'e yakalanan Tom Hanks-Rita Wilson çiftinden haber var - Magazin haberleri
DÜNYADANKoronavirüs'e yakalanan çiftten haber var
Olga Kurylenko: Neden hastanede değilim? - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Neden hastanede değilim?"
Rachel Matthews da koronavirüse (corona virüsü) yakalandığını açıkladı - Magazin haberleri
DÜNYADANKoronavirüse yakalanan oyuncu yaşadıklarını anlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X