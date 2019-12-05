Ünlü oyuncu Emma Stone, 2016 yapımı 'Aşıklar Şehri - La La Land' filmiyle Oscar'a ulaşmıştı. Oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da dikkat çeken Stone, Amerikalı film yapımcısı Dave McCary ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
YÜZÜĞÜYLE POZ VERDİ
Çift, nişan haberini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü yıldız, nişanlısının aldığı yüzüğü göstererek poz verdi. Stone ve McCary yaklaşık üç yıldır aşk yaşıyor.
Stone, 'Adı Çıkmış' filmiyle kariyerinde dönüm noktası yaşayarak adını duyurmaya başladı. 2014’te oynadığı 'Birdman' filmiyle uluslararası alanda başarı elde ederek, 2016 yapımı 'Aşıklar Şehri-La La Land' filmiyle de Oscar’a ulaştı.
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