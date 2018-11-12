Emma Stone adının anlamını açıkladı

Oyuncu Emma Stone, sahne adı olarak kullandığı ‘Emma’yı neden seçtiğini anlattı. Stone, kendini sarışınlığı nedeniyle Emma Lee Bunton’a benzettiğini söyleyerek, “Çocukken çok sarışındım ve gerçek adım Emily olmasına rağmen ben Spice Girls hayranlığım nedeniyle Emma olarak çağrılmak istiyordum.Okula ilk başladığım gün öğretmen adımı sorduğunda da ‘Emma’ dedim. Bunların hepsi, Emma Lee Bunton yüzünden” şeklinde konuştu