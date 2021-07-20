20 Temmuz Korona vaka sayısı tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel vaka sayısı tablosu akşam saatlerinde açıklanacak. Öte yandan 19 Temmuz yani düne ait korona virüsü tablosu belli oldu. İşte 19 Temmuz korona vaka sayısı tablosu...

19 TEMMUZ KORONA VAKA SAYISI TABLOSU

Koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Uzmanlar bayram tatilinde vatandaşların maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 226 bin 513 testte 7 bin 667 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS TABLOSU

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,38 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 473 bin 508 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 942 bin 491'i birinci doz, 20 milyon 719 bin 853'ü ikinci doz, 3 milyon 628 bin 139'u üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 290 bin 483'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 63 milyon 378 bin 139'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 958 bin 169, ikinci doz aşı sayısı 20 milyon 788 bin 806 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 63 milyon 378 bin 139'a yükseldi.

İstanbul'da 11 milyon 620 bin 975, Ankara'da 5 milyon 161 bin 548, İzmir'de ise 4 milyon 263 bin 875 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,38 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 473 bin 508 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla bir haftada 5 milyon 557 bin 815 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Koca, taraftarları ve futbolseverleri aşı olmaya davet eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerine teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı, "Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden KOVİD-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" mesajlarını ayrı ayrı alıntıladı.

"Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım" ifadesini kullanan Bakan Koca, gösterdiği hassasiyet için üç spor kulübüne de teşekkürlerini iletti.

Bu arada Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesabından, futbolseverlere aşı olmaları çağrısında bulunan Süper Lig'deki kulüplerin Twitter mesajlarını, takipçileriyle paylaştı.