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Korona virüs aşısı ilk kime vurulacak? İşte COVİD-19 aşısı öncelik sıralaması tablosu

2019 yılı Aralık ayından beri tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgınında aşılama dönemi başladı. Geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren korona virüs salgınıyla uğraşan Türkiye'de de 14 Ocak Salı gününden beri aşılama işlemi yapılıyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının öncelik sıralamasına göre yapılacağını duyurmuştu. Peki, Korona virüs aşısı ilk kime vurulacak? İşte COVİD-19 aşısı öncelik sıralaması

Korona virüs aşısı ilk kime vurulacak? İşte COVİD-19 aşısı öncelik sıralaması tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden Covid-19 aşısı öncelik sıralamasını vatandaşlarla paylaştı. COVİD-19 Aşısı uygulanacak öncelikli grupların tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Korona virüs aşısı ilk kime vurulacak? İşte COVİD-19 aşısı öncelik sıralaması

KORONA VİRÜS AŞISI İLK KİMLERE VURULACAK?

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

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