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Korona virüs canlı haritası yayında! İşte 20 Mart 2020 coronavirüs live map

Dünya genelinde yayınlanan corona virüs vakasının Türkiye'de de sayısı artıyor. Avrupa'da binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsün yayılmasının ardından Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. İşte, 20 Mart 2020 Corona virüs haritası (coronavirus map)

koronavirüs haritası

Corona virüs haritası, Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerikalı araştırmacıların geliştirdiği coronavirüs haritası ile hangi ülkelerin coronavirüsüne yakalandığını, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısını takip edebiliyorsunuz. İşte, corona virüs canlı harita

İŞTE CORONA VİRÜS CANLI HARİTASI

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN DÖRDÜNCÜ ÖLÜM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 359'a ulaştığını açıkladı. Koronavirüs tespit edilen bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıklayan Koca, hayatını kaybeden hasta sayısının 4'e çıktığını duyurdu

Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA CORONAVİRÜS VAKA SAYISI SON DURUM

Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

ÜlkeToplam vakaToplam ölümToplam taburcu
Türkiye3594-
Çin80,9283,24570,420
İtalya41,0353,4054,440
İran18,4071,2845,979
İspanya17,9638301,107
Almanya15,32044115
Fransa10,995372602
Güney Kore8,565911,947
ABD11,780176108
İngiltere3,26914465


İTALYA'DA ÖLÜM SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ!

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı.

 

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