Koronavirüs - Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 sebebiyle 2 milyon kişi hayatını kaybedebilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO),dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının, aşının bulunup yayın şekilde kullanılmaya başlamasına kadar 2 milyona ulaşabileceğini duyurdu.

WHO'nun acil durum ekibi lideri Dr. Mike Ryan, uluslararası işbirliği içinde adım atılmasaydı bu sayının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Bugüne kadar dünya genelinde 32 milyon 500 binin üzerinde vaka tespit edildi, 998 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları hızla artıyor. Bahar aylarında kontrol altına alınan virüs yayılma hızı yaz sonuna yeniden yükselmeye başladı. Özellikle en fazla vaka görülen ABD, Hindistan ve Brezilya'da toplam 15 milyondan fazla kişi Covid-19'a yakalandı.

Avrupa'da günlük vaka sayılarında artış var

Avrupa'da da son haftalarda vaka sayıları artışta. Dr. Ryan, bölgede her gün artan yeni vaka sayılarının "endişe verici" olduğunu söyledi.

İspanya'da Cuma günü 12.272 yeni vaka görüldü, toplam vaka sayısı 716.481'e çıktı. İspanya, Batı Avrupa ülkeleri arasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülke konumunda.

Fransa'da Cumartesi günü kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 14.412 oldu. Bu hafta içinde Fransa'da günlük görülen en yüksek vaka sayısı 16.096'ya çıkarak rekor sayıya ulaşmıştı.

Ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı da 527.446'ya yükseldi.

Günlük can kaybı da 39 olarak kaydedildi. Toplam can kaybı 31.700 oldu.

Birleşik Krallık'ta da Cumartesi sabahı itibariyle günlük vaka sayısının 6.042 olduğu, toplam vaka sayısının da 429.277'ye çıktığı duyuruldu.

Ülkedeki toplam can kaybı, 41.971.

https://www.youtube.com/watch?v=EQCGMyss4w8&t=6s

ABD'de vaka sayısı 7 milyonu geçti

Vaka sayılarında büyük artış yaşanan diğer ülkeler Rusya, Çekya ve Polonya.

Diğer yandan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de Cuma günü itibariyle Covid-19 vaka sayısı 7 milyonu geçti. Vaka sayıları da her gün on bin civarında artış gösteriyor.

Ülkede koronavirüs bağlantılı ölümler 200 bini buldu.

ABD Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin raporuna göre Amerikalılar arasında virüsün bulaşmasını en çok 20li yaş grubu tetikliyor. Yaz aylarında pozitif vakaların yaklaşık yüzde 20'sinin 20li yaşlarındaki bireyler olduğu belirtildi.

Latin Amerika'daki vaka sayısı da 9 milyonu, can kaybı da 330.000'i geçti.

Kıtada virüsten en çok etkilenen ülke Brezilya oldu. Ülkede koronavirüsten 140.000'in üzerinde kişi öldü, vaka sayısı da 4.6 milyonu aştı.

Asya ülkeleri arasında da Hindistan toplam 93.379 can kaybı ve 5.9 milyon vaka sayısıyla koronavirüsten en çok ülkeler arasında.

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Afrika'da iklim ve genç nüfus faktörü

Afrika kıtasında ise toplam teyitli vaka sayısı 1.379.166, can kaybı da 33.332.

WHO, Afrika'nın Covid-19 salgınında zirve noktasını geçmiş olabileceğini ifade ediyor ama hükümetlere kısıtlamaları hafifletmemeleri uyarısında bulunuyor.

Afrika Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi'nden John Nkengasong ise "İlk dalganın sona erdiğini sanmıyorum, henüz dibe vurmadık" diyor.

Afrika'da vakaların ve can kaybının diğer bölgelere kıyasla daha düşük olmasının sebebinin bölgenin iklimi ve nüfusun genç olmasına bağlanıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=tyd0MWXAG9U&t=2s