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Koronavirüs salgını süresince kırmızı ete zam yapılmayacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince kırmızı ete zam yapılmayacağını belirterek, "Provokatif amaçlı açıklamalar oluyor, kimse itibar etmesin, tedirgin de olmasın." dedi.

koronavirüs et fiyatı
AA

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı da olan Osman Yardımcı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Federasyon olarak Türkiye genelinde mezbahaları çok titiz dezenfekte ettiklerini söyledi.

Antalya'da da tedbirler kapsamında hummalı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yardımcı, insan sağlığının önemli olduğunu, her kesimden sonra gerekli dezenfeksiyonun özenle yapıldığını dile getirdi.

Tüm kasaplarda sosyal mesafe düzenine göre satış yapıldığını anlatan Yardımcı, kırmızı etin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

'HERKESE YETECEK KADAR VAR'

Yardımcı, etin hijyenik koşullarda tüketilmesinin önemine dikkati çekerek, "Herkese yetecek kırmızı et var, fazla fazla almaya gerek yok. Sanki bitecekmiş gibi, 'Alıp, dolaba koyayım' mantığı var. Herkes ihtiyacından fazlasını almaya çalışıyor, buna gerek yok. Müşterinin talebi neyse veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bu süreçte fiyat artışı olacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yardımcı, "Koronavirüs salgını sürecinde kırmızı ete zam yok. Provokatif amaçlı açıklamalar oluyor, kimse itibar etmesin, tedirgin de olmasın. Esnafımız, vatandaşımızın hizmetinde. Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili bonfile ve pirzola baz alınmasın, vatandaşımız daha çok kıyma ve kuşbaşı tüketiyor." diye konuştu.

Kırmızı etin A, B, D, fosfor, kalsiyum ve kan hücrelerini yenilediğini vurgulayan Yardımcı, günlük 150 gram et tüketilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

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