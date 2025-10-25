Habertürk
Habertürk
        KOSGEB'ten 2 milyon TL destek! KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları ne zaman bitiyor, hangi sektörler başvurabilir?

        KOSGEB'ten 2 milyon TL destek! KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları ne zaman bitiyor?

        KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında verilen İş Geliştirme Desteği için başvurular 31 Ekim'de sona eriyor. Program; yazılım, e-ticaret, danışmanlık ve teknoloji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere yönelik hazırlanmış olup, 2 milyon TL'ye kadar finansal destek sağlıyor. Peki, bu desteğin geri ödeme koşulları nasıl? İşte programa dair tüm önemli detaylar…

        25.10.2025 - 15:49
        1

        KOSGEB Girişimci Destek Programı’nın 3. dönemine ait İş Geliştirme Desteği başvuruları sürüyor. Program, kendi işini kurmak isteyen ya da mevcut işletmesini büyütmeyi planlayan girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansal destek imkânı sunuyor. Peki, başvurular hangi tarihe kadar yapılabilecek, destekten hangi sektörler faydalanabilecek? İşte programa dair tüm detaylar…

        2

        KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

        KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak.

        KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KOSGEB DESTEK TUTARI VE GERİ ÖDEME PLANI

        İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak.

        4

        HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENİYOR?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Nsosyal medya hesabından, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yaptı.

        "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

        "İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2025."

        Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.

